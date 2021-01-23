По всей России проходят митинги в поддержку Навального

После заключения оппозиционера под стражу Фонд борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом, мы указываем это по требованию властей) опубликовал расследование о "дворце Путина" под Геленджиком ценой в 100 миллиардов рублей.











Это видео стало самым популярным на канале Навального, за трое суток его посмотрели более 60 миллионов раз, пишет "Медуза".





Соратники политика анонсировали митинги "Свободу Навальному!" в 93 городах России. Демонстрантам предлагается собраться в 14:00 по местному времени на центральных площадях своих городов. Акции уже стартовали на Дальнем Востоке и в Сибири. В Москве митинг заявлен на Пушкинской площади, а в Петербурге — на Сенатской. Также ожидаются почти полсотни акций солидарности зарубежом, в том числе в Париже, Берлине, Риме, Мадриде, Лиссабоне, Амстердаме, Хельсинки, Праге, Варшаве, Тель-Авиве, Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Российские правоохранительные органы объявили планирующиеся протестные акции вне закона, их организаторов заранее задерживают и приговаривают к административным арестам.





В то же время, как пишет Новая газета, в России начались задержания на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.





Во Владивостоке на площади Борцов за власть Советов собрались, по разным оценкам, от одной до трех тысяч протестующих. Люди двинулись шествием по улице Светланской и Океанскому проспекту.





Позже начался силовой разгон протестующих, большинство центральных улиц города зачистили от демонстрантов. Как минимум одного человека доставили в автозак без сознания, передает корреспондент "Новой газеты".





Среди протестующих были провокаторы, которые закидывали сотрудников ОМОНа пластиковыми бутылками, камнями и мелочью. Люди просили их этого не делать.





Корреспондент "Медузы" заметил на подходах к Москве бронетехнику. Колонна двигалась около 10:00 по Горьковскому шоссе в сторону столицы.





На акцию в поддержку Навального во Владивостоке вышел и блогер Юрий Дудь.





В Хабаровске, по оценке корреспондента "Новой газеты", на акцию на площади Ленина вышли около тысячи человек. ОМОН сначала пытался не пускать протестующих и журналистов на площадь, но ближе к началу акции, 12:00 по местному времени, был вынужден открыть часть металлических ограждений.





Как сообщает "ОВД-Инфо", в Хабаровске задержанные сообщают, что их избивают в отделениях полиции палками.





При этом практически сразу после того, как люди зашли и начали скандировать лозунги, начались выборочные задержания. Корреспондент издания видел пятерых задержанных, среди которых активисты и журналисты.





Также завершились акции протеста в Магадане и в Петропавловске-Камчатском. На Камчатке в митинге приняли участие около 200 человек, на Колыме — около 150. В обоих городах обошлось без задержаний.





В Якутске, несмотря на 50-градусный мороз, на акцию в поддержку Навального вышли около 300 человек, пишет "Вечерний Якутск". Люди собрались на площади Дружбы. Полиция, применив силу, увела в автозаки несколько человек.





Сообщается также о первом задержании в Москве возле Пушкинской площади – силовики увели в автозак мужчину, стоявшего у забора с табличкой "Я не боюсь". Его доставили в Тверской ОВД, уточняет Avtozak Live.





Тем временем возле площади строители начали перекладывать плитку.





В Иркутске протестующие окружили областную администрацию, передает "Тайга.инфо". Люди сидят на подоконниках и поют "Перемен" Виктора Цоя. В акции принимают участие около тысячи человек. Силовики пока не реагируют на происходящее.





В то же время в Чите, где на акции собралось порядка трехсот человек, уже начались задержания. Полиция буквально выносит людей с площади Ленина на руках. Сколько всего сейчас задержанных — неизвестно.



