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Новости
Россия
1 февраля 21, 08:42
В России за сутки - рекордное число задержанных
Протесты
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Наибольшее количество задержанных в столице РФ - Москве, составляет 1653 человека.

Общее число задержанных на несогласованных акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в городах России 31 января, превысило 5 тысяч человек. Среди которых более 80 журналистов. 

Об этом сообщили в правозащитной организации "ОВД-Инфо". 

Так, на 8:00 по Киеву задержали 5135 человек, что является рекордом протестных акций, проходивших в РФ.

При этом, МВД России данные о задержанных официально не объявляло. 

Стоит отметить, что на прошлой акции, 23 января число задержанных превысило отметку 4 тысячи человек. Тогда в "ОВД-Инфо" заявили, что этот показатель стал "абсолютным рекордом" за всю историю подобных измерений. Хотя власти официальные данные не предоставили. 


Напомним, что полиция отпустила Юлию Навальную. Жену политика отпустили под обязательство явиться в суд 1 февраля. 

В то же время, 31 января Россия официально обвинила США в призывах к акциям в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального.
telegraf.com.ua
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