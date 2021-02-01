В России за сутки - рекордное число задержанных

Общее число задержанных на несогласованных акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в городах России 31 января, превысило 5 тысяч человек. Среди которых более 80 журналистов.

Об этом сообщили в правозащитной организации "ОВД-Инфо".

Так, на 8:00 по Киеву задержали 5135 человек, что является рекордом протестных акций, проходивших в РФ.

При этом, МВД России данные о задержанных официально не объявляло.

Стоит отметить, что на прошлой акции, 23 января число задержанных превысило отметку 4 тысячи человек. Тогда в "ОВД-Инфо" заявили, что этот показатель стал "абсолютным рекордом" за всю историю подобных измерений. Хотя власти официальные данные не предоставили.









Напомним, что полиция отпустила Юлию Навальную. Жену политика отпустили под обязательство явиться в суд 1 февраля.





В то же время, 31 января Россия официально обвинила США в призывах к акциям в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального.