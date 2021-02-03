Кулеба отреагировал на приговор Навальному

Ситуация вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, в частности массовые задержания протестующих, свидетельствует о том, что Россия не хочет уважать права и свободы человека. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в Twitter.





"Отравление, затем заключение Навального - это новый "рекорд" произвола российских властей на фоне массовых задержаний мирных протестующих в городах РФ", - написал политик.





При этом он подчеркнул, что задача мирового сообщества - заставить Москву уважать права граждан РФ.





Напомним, накануне вечером суд российской столицы приговорил Навального к 3,5 года колонии общего режима. Также политик должен выплатить 500 тысяч рублей штрафа.





Решение суда вызвало недовольство у сторонников оппозиционера. Они вышли на ночные митинги. В результате силовики задержали более 1300 протестующих в десяти городах страны.



