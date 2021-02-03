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Новости
Россия
3 февраля 21, 12:30
Кулеба отреагировал на приговор Навальному
Дмитрий Кулеба
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Задача мирового сообщества - заставить Москву уважать права своих граждан, отметил глава МИД Украины.
Ситуация вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, в частности массовые задержания протестующих, свидетельствует о том, что Россия не хочет уважать права и свободы человека. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Отравление, затем заключение Навального - это новый "рекорд" произвола российских властей на фоне массовых задержаний мирных протестующих в городах РФ", - написал политик.

При этом он подчеркнул, что задача мирового сообщества - заставить Москву уважать права граждан РФ.

Напомним, накануне вечером суд российской столицы приговорил Навального к 3,5 года колонии общего режима. Также политик должен выплатить 500 тысяч рублей штрафа. 

Решение суда вызвало недовольство у сторонников оппозиционера. Они вышли на ночные митинги. В результате силовики задержали более 1300 протестующих в десяти городах страны.

Источник: https://korrespondent.net/
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