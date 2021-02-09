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Новости
Россия
9 февраля 21, 07:58
В РФ возмутились запретом своего телеканала в Латвии
Москва
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Запрет вещания России РТР назвали "политическим демаршем" и призвали международные организации отреагировать на "репрессивную политику" Латвии.

В МИД РФ заявили, что запрет вещания телеканала Россия РТР в Латвии является "грубым нарушением обязательств Риги по обеспечению свободы слова". Об этом сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 8 февраля.

"Расцениваем решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала "Россия РТР" как политический демарш, который грубо нарушает международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова и плюрализму мнений", - сказано в ее комментарии, распространенном министерством.

Москва призывает профильные международные организации отреагировать на "репрессивную политику" Латвии в области медиа, подчеркнула Захарова.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел на пять лет санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов – 112 Украина, ZIK и NewsOne. В свою очередь попавшие под санкции телеканалы считают это решение "политической расправой".
Korrespondent
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