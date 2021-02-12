Россия созвала Совбез ООН и завалила заседание фейками

11 февраля состоялось заседание Совбеза ООН по Донбассу: Москва созвала его и снова использовала как площадку для озвучивания фейков о войне России против Украины. Киев с союзниками обвинил РФ в блокировании мирного процесса, на что представитель оккупантов заявил: "Украина оккупировала Украину и ведет войну на своей собственной территории". Этот нарратив не меняется с 2014 года.

Представитель ФРГ Кристоф Хойсген напомнил о том, как Кремль лжет о трагедии рейса МН17, как продолжался захват Дебальцево уже после заключения соглашений, как РФ не отвела тяжелое вооружение, как 94% всех инцидентов доступа ОБСЕ на востоке связаны с блокированием со стороны оккупантов, как Москва выдает паспорта РФ на Донбассе, как она нарушила Будапештский меморандум.

"Вместо того, чтобы пытаться придать легитимность марионеткам, вам следует сосредоточиться на выполнении своей работы. Лучше бы, наконец, открыть КПВВ "Золотое" и "Счастье", а не рассказывать здесь фантастические истории", – обратился посол ФРГ к постпреду РФ в ООН Василию Небензе.

Россиянин в ответ на это заявил, что "Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения", а также назвал ФРГ и Францию "соучастниками творимых Киевом преступлений против населения Донбасса".

Представитель оккупантов традиционно для путинской России заявил, что "доказательств этой самой российской агрессии на Донбассе никто так и не представил".

В заявлении представителя США Родни Хантера сказано, что "Россия за последний год активизировала свои усилия по дестабилизации Украины и подрыву суверенитета Украины", и что "санкции в ответ на ее агрессию останутся в силе до тех пор, пока она не изменит курс".

Глава делегации США Род Такер призвал Россию вывести войска из Украины, прекратить поддержку боевиков и выполнить обязательства по соглашениям.

В совместном заявлении Эстонии, Франции, Ирландии, Бельгии, Германии, Норвегии и Британии речь идет о том, что страны "обеспокоены увеличением числа нарушений режима прекращения огня с ноября". Они призвали РФ "немедленно прекратить разжигание конфликта и оказывать финансово-военную поддержку" боевикам.

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что "если переговоры зайдут в тупик, существует реальный риск ухудшения ситуации", передает ее слова Голос Америки.