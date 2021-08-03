Из РФ в Украину пытались ввезти поддельные лекарства. ВИДЕО

Международный канал контрабанды поддельных лекарств через Украину разоблачен на границе с Россией. Стоимость товара оценивается в миллионы гривен. Об этом 2 августа сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Бачевск", что на границе с РФ, был задержан грузовик, в котором обнаружили лекарства с признаками фальсификата, коробки и инструкции по применению к ним.

Одновременно в Киеве правоохранители провели обыски у лиц, которые получали эти лекарства и распространяли их в различные сети аптек. Также прошли обыски в аптеках, привлекавшихся к розничной торговле этими лекарственными средствами.

В результате было изъято более 10 тысяч единиц медицинских препаратов более 1000 наименований, стоимость которых может оцениваться в миллионы гривен.

По информации ведомства, все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Сейчас открыто уголовное производство по:









Продолжаются следственные действия.





Ранее СБУ совместно с таможенниками поймали контрабандистов, которые привозили в Украину фальсифицированные лекарства из РФ, Индии и Турции. Также мы писали о том, что были задержаны "черные" фармацевты, которые четыре года продавали поддельные лекарства по всей Украине.

