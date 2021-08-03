Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.90
USD
26.84
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
2 августа 21, 21:44
Из РФ в Украину пытались ввезти поддельные лекарства. ВИДЕО
лекарство
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Открыто уголовное производство по трем статьям.

Международный канал контрабанды поддельных лекарств через Украину разоблачен на границе с Россией. Стоимость товара оценивается в миллионы гривен. Об этом 2 августа сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Бачевск", что на границе с РФ, был задержан грузовик, в котором обнаружили лекарства с признаками фальсификата, коробки и инструкции по применению к ним.

Одновременно в Киеве правоохранители провели обыски у лиц, которые получали эти лекарства и распространяли их в различные сети аптек. Также прошли обыски в аптеках, привлекавшихся к розничной торговле этими лекарственными средствами.

В результате было изъято более 10 тысяч единиц медицинских препаратов более 1000 наименований, стоимость которых может оцениваться в миллионы гривен.

По информации ведомства, все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Госпогранслужба перекрыла канал контрабанды лекарств в Украину. Фото: ГПСУ.

Сейчас открыто уголовное производство по:

ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств), ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК.



Продолжаются следственные действия.


Ранее СБУ совместно с таможенниками поймали контрабандистов, которые привозили в Украину фальсифицированные лекарства из РФ, Индии и Турции. Также мы писали о том, что были задержаны "черные" фармацевты, которые четыре года продавали поддельные лекарства по всей Украине.
kp.ua
Ещё по теме:
Мировые лидеры призвали страны подписать договор о пандемии
После заседания СНБО отстранили более 100 работников таможни
Прокурор Киева об обысках: Ущерб оценили в 43 млн
В Москве могут радоваться
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей