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Новости
Россия
17 февраля 22, 13:28
В РФ сделали ряд заявлений об эскалации в Украине
Москва
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В Москве заявляют об угрозе эскалации ситуации в Украине с новой силой, обвиняют ВСУ в провокациях на Донбассе.

В России заявляют об ухудшении ситуации на Донбассе в последние сутки, обвиняя украинских военных в провокационных действиях, сообщает ТАСС в четверг, 17 февраля.

"Мы слышим на протяжении последних суток сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

По его словам, ситуация у границ России может воспламениться в любой момент. 

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не знает, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля.

"Насчет 20 февраля вопрос не ко мне. 20 февраля заканчиваются наши учения, как это и было объявлено. Закончится ли 20 февраля эскалация, я не знаю, потому что не мы ее раздуваем, не мы этим занимаемся", - заявил он.

Лавров добавил, что Россия будет сама решать, как и какими средствами ей обеспечивать свою безопасность.

Напомним, сегодня стало известно об обстреле Станицы Луганской и близлежащих сел. В частности, под обстрелы сепаратистов попали детский сад и железнодорожное депо. Сепаратисты также заявляют об активизации обстрелов ВСУ.
Korrespondent
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