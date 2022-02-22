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22 февраля 22, 09:57
Опубликован договор о дружбе России с "ДНР"
путин
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На сайте нелегитимной Госдумы РФ появился текст договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и террористической организацией ДНР

На сайте нелегитимной Госдумы РФ появился текст договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и террористической организацией ДНР, который "создает правовую основу" для пребывания на оккупированных территориях Донбасса российских войск.

"Договаривающиеся стороны будут тесно взаимодействовать друг с другом в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности Российской Федерации и Донецкой Народной Республики", – сказано в тексте договора.

Также, согласно документу, РФ и террористы будут "совместно принимать все доступные им меры для устранения угрозы миру, нарушения мира, а также для противодействия актам агрессии против них".

Договором предусматривается, что РФ и донецкие террористы будут предоставлять друг другу "право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории".

Документ также содержит обязательства сторон "не участвовать в каких-либо блоках или союзах, направленных против любой из них".

Предусматривается, что стороны заключат отдельное соглашение о прохождении "государственной границы" между РФ и оккупированными ею территориями Украины. Охрана границы будет осуществляться "совместными усилиями".

В договоре также идет речь о том, что стороны будут "принимать меры для объединения энергетических и транспортных систем, взаимоувязывания систем связи и телекоммуникаций".

Договор заключается на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды.

Госдума планирует ратифицировать этот и аналогичный договор с луганскими террористами сегодня, 22 февраля.

21 февраля главари террористов попросили президент РФ Владимира Путина признать оккупированные районы Донбасса. 
Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Путин подписал соответствующие указы.


В указах Путин распорядился ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира".  
liga.net
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