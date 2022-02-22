Опубликован договор о дружбе России с "ДНР"

На сайте нелегитимной Госдумы РФ появился текст договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и террористической организацией ДНР, который "создает правовую основу" для пребывания на оккупированных территориях Донбасса российских войск.

"Договаривающиеся стороны будут тесно взаимодействовать друг с другом в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности Российской Федерации и Донецкой Народной Республики", – сказано в тексте договора.

Также, согласно документу, РФ и террористы будут "совместно принимать все доступные им меры для устранения угрозы миру, нарушения мира, а также для противодействия актам агрессии против них".

Договором предусматривается, что РФ и донецкие террористы будут предоставлять друг другу "право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории".

Документ также содержит обязательства сторон "не участвовать в каких-либо блоках или союзах, направленных против любой из них".

Предусматривается, что стороны заключат отдельное соглашение о прохождении "государственной границы" между РФ и оккупированными ею территориями Украины. Охрана границы будет осуществляться "совместными усилиями".

В договоре также идет речь о том, что стороны будут "принимать меры для объединения энергетических и транспортных систем, взаимоувязывания систем связи и телекоммуникаций".

Договор заключается на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды.

Госдума планирует ратифицировать этот и аналогичный договор с луганскими террористами сегодня, 22 февраля.

Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Путин подписал соответствующие указы.









В указах Путин распорядился ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира".