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Новости
Россия
26 марта 22, 21:46
РФ объявила о начале военных учений на Курильских островах
Курильские острова
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Россия объявила о начале военных учений на Курильских островах

Россия проводит военные учения на Курильском архипелаге, в том числе на островах, которые Япония считает своими территориями. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на российские пропагандистские медиа.

По данным агентства, в учениях принимают участие более 3000 военнослужащих РФ и несколько сотен боевых машин, которые, по сценарию учений, должны противодействовать высадке десанта условного противника на острова. 

Минобороны РФ также сообщает, что в учениях используются самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С", минометы "Сани", беспилотные летальные аппараты "Орлан-10" и "Элерон-3".

Объявленные учения – первые после заявления МИД России 21 марта о прекращении переговоров по заключению мирного договора между Россией и Японией. 

СПРАВКА. Япония заявляет права на четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи), ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. 

Острова были в одностороннем порядке аннексированы Советским Союзом после Второй мировой войны. Их аннексия стала причиной того, что между Японией и СССР так и не был подписан мирный договор, и формально Россия – как правопреемница СССР, контролирующая острова, – до сих пор находится с Японией в состоянии войны. 

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор. Япония отказалась. 

12 октября 2021 года премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на "северные территории" распространяется суверенитет Японии и страна должна вернуть эти земли.  
liga.net
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