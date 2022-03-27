РФ объявила о начале военных учений на Курильских островах

Россия проводит военные учения на Курильском архипелаге, в том числе на островах, которые Япония считает своими территориями. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на российские пропагандистские медиа.

По данным агентства, в учениях принимают участие более 3000 военнослужащих РФ и несколько сотен боевых машин, которые, по сценарию учений, должны противодействовать высадке десанта условного противника на острова.

Минобороны РФ также сообщает, что в учениях используются самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С", минометы "Сани", беспилотные летальные аппараты "Орлан-10" и "Элерон-3".

Объявленные учения – первые после заявления МИД России 21 марта о прекращении переговоров по заключению мирного договора между Россией и Японией.





Острова были в одностороннем порядке аннексированы Советским Союзом после Второй мировой войны. Их аннексия стала причиной того, что между Японией и СССР так и не был подписан мирный договор, и формально Россия – как правопреемница СССР, контролирующая острова, – до сих пор находится с Японией в состоянии войны.





В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор. Япония отказалась.





12 октября 2021 года премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на "северные территории" распространяется суверенитет Японии и страна должна вернуть эти земли.