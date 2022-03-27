РФ объявила о начале военных учений на Курильских островах

Россия проводит военные учения на Курильском архипелаге, в том числе на островах, которые Япония считает своими территориями. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на российские пропагандистские медиа.
По данным агентства, в учениях принимают участие более 3000 военнослужащих РФ и несколько сотен боевых машин, которые, по сценарию учений, должны противодействовать высадке десанта условного противника на острова.
Минобороны РФ также сообщает, что в учениях используются самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С", минометы "Сани", беспилотные летальные аппараты "Орлан-10" и "Элерон-3".
Объявленные учения – первые после заявления МИД России 21 марта о прекращении переговоров по заключению мирного договора между Россией и Японией.СПРАВКА. Япония заявляет права на четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи), ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.