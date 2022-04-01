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31 марта 22, 21:59
Путин:"Условия для прекращения войны "еще не созрели"
Драги
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Путин сказал мне, что условия для прекращения войны "еще не созрели" – премьер Италии

Итальянский премьер Марио Драги после вчерашнего телефонного разговора с лидером страны-оккупанта России сообщил, что Владимир Путин заявил ему, что условия для прекращения огня в Украине "еще не созрели". Об этом со слов главы правительства Италии на пресс-конференции пишет CNN.

"Я сказал ему, что позвонил, чтобы поговорить о мире, и он сказал: "Конечно, давайте поговорим о мире". Я спросил, когда и ожидается ли прекращение огня, и он сказал, что "условия еще не созрели", – рассказал премьер страны.

Делясь подробностями звонка, Драги сказал, что еще слишком рано, чтобы "преодолеть скептицизм" насчет мирного соглашения.

По мнению Путина, говорит Драги, в переговорах все же были сделаны небольшие шаги вперед.

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Премьер Италии также сообщил, что Путин сказал ему, что текущие газовые контракты остаются в силе и что европейцы будут продолжать платить в евро и долларах, а не в рублях.

"Из того, что я понял (но могу ошибаться), конвертация платежа является внутренним делом РФ", – пояснил Драги.
liga.net
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