У нового командующего войсками РФ еще больше жестокости

Представитель Белого дома Джен Псаки считает, что после назначения командующим российской армией в Украине генерала Александра Дворникова, имеющего опыт боевых действий в Сирии, война в Украине может стать еще более жестокой. Об этом она сказала в эфире Fox News в воскресенье.
"Сообщения о смене военного командования и назначении генерала, ответственного за жестокость и зверство в Сирии, свидетельствуют о продолжении того, что мы уже видели на территории Украины. Это то, чего мы ожидаем", – сказала Псаки.
По ее словам, назначение Дворникова можно рассматривать как предупреждение, поскольку война в Сирии, и особенно в городе Алеппо, была чрезвычайно жесткой.
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