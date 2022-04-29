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Новости
Россия
28 апреля 22, 21:59
Путин приказал обстрелять Киев во время визита генсека ООН
Антониу Гутерриш в Киеве
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Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН после сегодняшнего обстрела центра Киева

Россия нанесла ракетные удары по центру столицы во время официального визита Генерального секретаря ООН в Киев. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.  

"Ракетные удары по центру столицы во время официального визита Генерального секретаря ООН. Еще позавчера Антониу Гутерреш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?", – написал Подоляк. 

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН после сегодняшнего обстрела центра столицы. 

"В ходе визита Генерального секретаря ООН в Киев Россия обстреляла столицу ракетами. Это доказательство того, что нам нужна скорая победа над РФ и вокруг Украины должен объединиться весь цивилизованный мир. Должны действовать быстро. Больше оружия, больше усилий по решению гуманитарных вопросов, больше помощи. Потому что каждый день Украина платит большую цену за защиту демократии и Свободы. И в этой борьбе мы не можем проиграть. Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН", – написал Ермак в telegram.  

Вечером 28 апреля Россия обстреляла ракетами Киев и область.  
liga.net
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