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Новости
Россия
6 мая 22, 15:10
Отец убитого на крейсере "Москва" показал ответ властей Рф
отец убитого, Москва
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Отец уничтоженного вместе с крейсером ЧФ РФ "Москва" российского оккупанта показал официальный ответ ему от прокуратуры РФ: скан документа

Отцу уничтоженного вместе с крейсером "Москва" 20-летнего срочника российской армии ответили в военной прокуратуре РФ, что его сын "безвестно отсутствует в в/ч", а сам корабль "не участвовал" в войне против Украины. Скан документа он выложил в российской соцсети.

В официальном ответе военной прокуратуры Черноморского флота РФ говорится, что крейсер "не входил в территориальные воды Украины".

Как выразились у оккупантов, на корабле случилось некое "чрезвычайное происшествие", в результате которого он затонул, а военнослужащий Егор Шкребцов "пропал без вести".

Отец оккупанта из временно оккупированного Крыма до полномасштабного вторжения России и во время него призывал уничтожать украинцев и Украину, полностью одобряя политику диктатора Владимира Путина.

Ниже — несколько скринов из его профиля в соцсети:


15 апреля 2022 года США подтвердили, что крейсер "Москва" 13 апреля был подбит двумя украинскими ракетами "Нептун" и затонул.
liga.net
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