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Россия
29 мая 22, 20:15
Россия обстреляла Харьков после приезда Зеленского
Игорь Терехов
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Обстрел Харькова 29 мая пришелся на район поселка Жуковского и ХАИ.

Российские войска в воскресенье обстреляли один из районов Харькова после того, как стало известно о приезде в город президента Владимира Зеленского. Как пишет Суспільне, снаряды попали в район поселка Жуковского и ХАИ, это северная часть Харькова.

В результате обстрела повреждены дома, автомобили, магазины и гаражи. Люди, по предварительным данным, не пострадали.

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире единого телемарафона в воскресенье тоже заявил, что город был обстрелян.

"Очень напряженные дни. Был массированный обстрел несколько дней назад. Харьков не прекращают обстреливать, и сегодня мы также, к сожалению, имеем обстрел одной из частей города Харькова. Горожанам нужно быть очень аккуратными", — сказал Терехов.

"Да, в городе открываются кафе, рестораны, магазины. Но все должны понимать, что опасность ракетных ударов и обстрелов сохраняется. Возвращающиеся после эвакуации люди приезжают в совсем другой город. Идет война, и люди должны это понимать", — заявил городской голова.

29 мая стало известно, что Владимир Зеленский впервые с начала 24 февраля выехал за пределы Киева и Киевской области. 

Президент побывал в Харькове, где провел рабочее совещание по ситуации в регионе, треть которого находится под временной российской оккупацией. 

Кроме того, Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Харьковской области. 
liga.net
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