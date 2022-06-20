Путин думает о захвате новых земель

Российский диктатор Владимир Путин думает только о расширении границ России и захвате новых земель, однако ему не удастся захватить страны Балтии. Об этом сообщил президент Латвии в 2007-2011 годах Валдис Затлерс в интервью haqqin.az.

По его словам, Путин живет идеями Российской империи XVII века и думает только о расширении границ России, а также захвате новых земель. Он отметил, что своей агрессивной политикой Россия превратила страны Балтии "в цитадель, которую ей никогда не удастся захватить".

"До российской агрессии против Грузии у Латвии практически не было армии, но после августа 2008 года мы вплотную занялись реализацией различных программ военного строительства. В результате, когда в 2014 году Россия оккупировала Крым, у нас уже были и военная инфраструктура, и силы НАТО. А после полномасштабного вторжения России в Украину воинский контингент государств Балтии и, в частности, Латвии увеличился в десятки раз. То есть агрессивная политика Кремля дала нам и другим странам Балтии возможность обрести вооруженные силы, которых у нас никогда не было. Так что сейчас любое нападение на Латвию стало бы безумием", — сказал Затлерс.

Он отметил, что сегодня в Латвии находятся военные девяти стран НАТО, а также большое количество современной военной техники, что позволило оказывать военную помощь Украине.





13 июня министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Западу необходимо регулярно снабжать Украину современным оружием до полной победы на Россией, ведь война может затянуться на месяцы и даже годы.

