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Новости
Россия
27 июля 22, 11:12
Лавров в Африке укрепляет Россию как "великую державу"
Сергей Лавров и глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо
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Британские спецслужбы считают, что глава МИД РФ катается по Африке, чтобы тамошние страны голосовали в ООН и в других местах, как надо Кремлю

Поездка министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Африку – попытка заручиться поддержкой государств, которые сохраняли нейтралитет в отношении российского вторжения в Украину. Так считает разведка Великобритании, о чем в Twitter сообщило Минобороны страны.

Министр оккупантов посетит в ходе турне Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

В Лондоне полагают, что Кремль, скорее всего, попытается использовать эти визиты, чтобы обвинить Запад в международном продовольственном кризисе (который Россия сама же создала, начав полномасштабную войну против Украины и заблокировав вывоз сельхозпродукции по морям).

Разведка союзников напомнила, что с 2014 года Россия "предприняла значительные усилия" для обеспечения влияния в Африке, причем часто применяла ЧВК "Вагнера" как "один из своих любимых инструментов влияния в регионе".

"Россия, вероятно, в первую очередь взаимодействует с Африкой, потому что считает, что это укрепит идентичность "великой державы", к которой стремится Россия", – пишет разведка.

Второстепенные цели оккупантов, вероятно, состоят в том, чтобы обеспечить товарные концессии и убедить африканские государства голосовать в соответствии с интересами Кремля на международных площадках, резюмировали в Лондоне.

5 июля МИД РФ показал фото Лаврова и президента Монголии, а на переднем плане там – свастика. 

25 июля Лавров отправился в турне по Африке. На Банковой назвали это "квинтэссенцией российского садизма", а Госдеп отреагировал обширнее: там говорят, что "Россия услышала на G20 о последствиях за вторжение". 
liga.net
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