На крейсере "Москва" погиб сын контр-адмирала России – СМИ

Среди россиян, ликвидированных при ударе по крейсеру "Москва", был сын командира дивизии Черноморского флота России контр-адмирала Олега Криворога. Об этом сообщает в Telegram российское издание Агентство.

По данным источников издания, Валерий Криворог, сын командира дивизии Черноморского флота РФ контр-адмирала Олега Криворога, служил на "Москве" в звании капитан-лейтенанта. О нем известно, что в 2019 году он командовал ротой приема и распределения военнослужащих центра обеспечения управления штаба флота.

Криворог-младший официально считается пропавшим без вести после затопления крейсера "Москва". На его странице в социальной сети последнее обновление было 9 апреля.

Криворог-старший является командиром 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота России, в состав которой входил и уничтоженный флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва".

Российское командование официально признает гибель на "Москве" одного оккупанта, еще 27 считаются пропавшими без вести.





Остатки флагмана ЧФ РФ на дне Черного моря можно рассмотреть на снимках со спутникового радара. Уничтожение "Москвы" и других кораблей ЧФ вынудило Россию проводить для остатков своего флота специальные учения по действиям в случае угрозы.





Пленный моряк, принимавший участие в операции по спасению корабля, рассказал на допросе, что после удара ВСУ на крейсере "Москва" было много трупов оккупантов.