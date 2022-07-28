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Россия
28 июля 22, 09:55
На крейсере "Москва" погиб сын контр-адмирала России – СМИ
Крейсер
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При уничтожении крейсера "Москва" погиб сын контр-адмирала Черноморского флота России – СМИ

Среди россиян, ликвидированных при ударе по крейсеру "Москва", был сын командира дивизии Черноморского флота России контр-адмирала Олега Криворога. Об этом сообщает в Telegram российское издание Агентство.

По данным источников издания, Валерий Криворог, сын командира дивизии Черноморского флота РФ контр-адмирала Олега Криворога, служил на "Москве" в звании капитан-лейтенанта. О нем известно, что в 2019 году он командовал ротой приема и распределения военнослужащих центра обеспечения управления штаба флота.

Криворог-младший официально считается пропавшим без вести после затопления крейсера "Москва". На его странице в социальной сети последнее обновление было 9 апреля.

Криворог-старший является командиром 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота России, в состав которой входил и уничтоженный флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва".

Российское командование официально признает гибель на "Москве" одного оккупанта, еще 27 считаются пропавшими без вести.  

СПРАВКА. Крейсер "Москва" был уничтожен украинскими ракетами "Нептун" в ночь с 13 на 14 апреля. 

Остатки флагмана ЧФ РФ на дне Черного моря можно рассмотреть на снимках со спутникового радара. Уничтожение "Москвы" и других кораблей ЧФ вынудило Россию проводить для остатков своего флота специальные учения по действиям в случае угрозы. 

Пленный моряк, принимавший участие в операции по спасению корабля, рассказал на допросе, что после удара ВСУ на крейсере "Москва" было много трупов оккупантов.  
liga.net
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