РФ готовит массированный ракетный удар по Украине с Беларуси

Россияне стянули на белорусский аэродром "Зябровка" 14 ЗРК С-400, около 60 ракет к ним, а также немало другого тяжелого вооружения.





Об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"





11 августа в 00:42 наблюдатели проекта сообщили о взрывах в районе "Зябровки ". Впоследствии благодаря белорусам и спутниковым снимкам компании Maxar выяснилось, что той ночью был уничтожен танк Т-72. По информации наблюдателей, есть погибшие.





Проанализировав снимки из космоса мониторинговая группа смогла не только идентифицировать место взрыва, но и составить актуальный и полный обзор всей техники и объектов, которые находятся в "Зябровке" на текущий момент.





Сейчас Россия сосредоточила в "Зябровке" от 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф", 3-й РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлет", 2-а ЗРПК "Панцирь".





Кроме того, к аэродрому подвезли минимум 15-60 ракет для ЗРК С-300/400. Подтверждено, что самолеты Ил-76 ВКС РФ подвозят ракеты для С-400 до аэропорта "Гомель", откуда их везут в "Зябровку".





"Анализ обстановки на аэродроме доказывает, что вероятность ракетного обстрела на территории Украины не просто сохраняется, а похоже, что идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели. Об этом свидетельствует и то, что с момента последнего массированного обстрела – 28 июля – с территории Беларуси по Украине не выпустили ни одной ракеты", - отметили наблюдатели.





Ночью 11 августа "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси слышны звуки взрывов и видны "вспышки"на аэродроме "Зябровка" в Гомельской области.





Утверждалось, что на военном объекте было не менее восьми "вспышек".





Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, однако связаны ли они со вспышками в районе Зябровки - неизвестно.





Позже представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что украинские военные полагаются на партизанское движениее в Беларуси.



