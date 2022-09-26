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26 сентября 22, 19:52
Сноуден стал гражданином России
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Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден, который в 2013 году слил в СМИ секретную информацию и сбежал в Россию, получил российский паспорт

Российский диктатор Владимир Путин 26 сентября принял в гражданство России Эдварда Сноудена – бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США, который в 2013 году слил в СМИ секретную информацию о программах слежки спецслужб за американскими гражданами и сбежал в Россию.

Указ Путина №673 опубликован на российском портале правовой информации.

Адвокат Сноудена в комментарии Интерфаксу заявил, что он не подлежит призыву на войну против Украины.

"Есть порядок, установленный законодательством РФ, о том, кто подлежит призыву в связи с частичной мобилизацией. Поскольку Эдвард не служил в российской армии, не имеет практики и опыта военной службы, он не подлежит", – сказал Анатолий Кучерена.

Сноудену грозит в США до 30 лет лишения свободы за разглашение секретных сведений.

В России Сноуден получил временное разрешение на проживание, а затем – бессрочный вид на жительство.

В ноябре 2020 года он сообщил, что намерен подать документы на получение российского гражданства.

От гражданства США он не отказывается.
liga.net
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