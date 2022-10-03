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Новости
Россия
2 октября 22, 18:29
Конституционный суд РФ одобрил аннексию областей Украины
Конституционный суд РФ
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В России решили, что выборы "парламентов" четырех оккупированных украинских областей должны пройти в сентябре 2023 года.

Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о "принятии" оккупированных "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России, даже назначили "выборы" в "парламенты" на 2023 год.

Согласно постановлению Конституционного суда "ДНР" и "ЛНР" вошли в состав России в статусе "республик" с русским языком в качестве государственного.

Запорожская и Херсонская области считаются "принятыми" в РФ в качестве "отдельных субъектов со своими нынешними названиями".

Гауляйтеры Херсонской и Запорожской областей будут именоваться губернаторами.

Выборы "парламентов" четырех оккупированных украинских областей должны пройти в сентябре 2023 года.

Напомним, что весь мир осуждает аннексию украинских территорий РФ. Организация объединенных наций не станет признавать незаконные "референдумы", которые проводила Россия на оккупированных территориях Украины.
Korrespondent
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