Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о "принятии" оккупированных "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России, даже назначили "выборы" в "парламенты" на 2023 год.

Согласно постановлению Конституционного суда "ДНР" и "ЛНР" вошли в состав России в статусе "республик" с русским языком в качестве государственного.

Запорожская и Херсонская области считаются "принятыми" в РФ в качестве "отдельных субъектов со своими нынешними названиями".

Гауляйтеры Херсонской и Запорожской областей будут именоваться губернаторами.

Выборы "парламентов" четырех оккупированных украинских областей должны пройти в сентябре 2023 года.

Напомним, что весь мир осуждает аннексию украинских территорий РФ. Организация объединенных наций не станет признавать незаконные "референдумы", которые проводила Россия на оккупированных территориях Украины.