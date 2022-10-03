Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
35.79
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
3 октября 22, 11:13
Кадыров и Пригожин публично подорвали лидерство Путина – ISW
Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Жесткая критика действий генштаба РФ со стороны Кадырова и Пригожина публично подорвали лидерство Путина и навредили нарративам Кремля

Чеченский лидер Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сильно навредили нарративам Кремля во время и после падения Лимана, и подорвали лидерство российского диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW) за 2 октября.

Как отмечается, Кадыров опубликовал 1 октября "гиперболическую тираду", в которой обвинил российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на ухудшение ситуации вокруг Лимана и заявил, что России необходимо дооккупировать "аннексированные" четыре области всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности.

Пригожин сделал репост в своих соцсетях критики Кадыровым российского военного руководства.

"Внимание Запада к ядерной угрозе Кадырова затмило истинную важность этих заявлений", – подчеркнули в ISW.

Аналитики отметили, что Кадыров и Пригожин входят в небольшую группу лидеров, обладающих существенной властью и либо принадлежащих к ближайшему окружению Путина, либо имеющих прямой доступ к нему. 

По мнению ISW, заявления Кадырова и Пригожина 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство и сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана. 

"Заявление Кадырова и Пригожина, вероятно, публично подорвало лидерство Путина, возможно, непреднамеренно", – заявили в ISW. 

Аналитики отмечают, что Кадыров нацелился на командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина и обвинил начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова в сокрытии неудач Лапина в Лимане.

Путин публично выразил свое доверие Лапину, когда 24 июня минобороны России объявило о победе Лапина под Лисичанском.

Западные военные чиновники также сообщали, что Путин принимал оперативные военные решения в Украине и управлял своим военным командованием на микроуровне.

Таким образом, Путин, вероятно, несет ответственность за решения не только не укреплять Лиман, но и пытаться его удержать — факты, которые, вероятно, известны по крайней мере ряду людей в его ближайшем окружении.

"Таким образом, прямая атака Кадырова на Лапина является косвенной атакой на Путина, осознает это Кадыров или нет", – подчеркнули аналитики, и добавили, что отсутствие критики со стороны Путина действий военного командования "делает заявление Кадырова и его поддержку Пригожиным особенно примечательными".

1 октября Минобороны РФ заявило, что российские войска выведены из Лимана "в связи с созданием угрозы оцепления". Это открывает украинской армии путь в Луганскую область. 

2 октября президент Владимир Зеленский объявил об освобождении Лимана на севере Донецкой области.

В ночь на 3 октября ВСУ подтвердили, что взяли Торское по дороге к Кременной Луганской области. 

3 октября командование ОК "Юг" заявило, что ВСУ добиваются частичного успеха на юге, но попросило не спешить сообщать позитивные новости. 
liga.net
Ещё по теме:
Путин – наследник Ельцина. О плацдарме для русского мира
Иран поддержал войну России против Украины
10 друзей Путина. Кто и почему становится коллаборантами
Эрдоган будет говорить с Зеленским о переговорах с Путиным
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Конституционный суд РФ одобрил аннексию областей Украины
Лента новостей