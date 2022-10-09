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8 октября 22, 21:20
СМИ назвали имя водителя фуры на Крымском мосту
Крымский мост
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За рулем автомобиля мог находиться 52-летний Махир Юсубов, сообщает Mash. В Сети также появилось короткое интервью с владельцем фуры.

За рулем фуры, которая взорвалась на Крымском мосту 8 октября, мог находиться 52-летний Махир Юсубов, сообщает российский Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, весь сентябрь фура ездила по Краснодарскому краю. Уже 22 сентября она была замечена на посту Цукеровой Балки. Ехала со стороны Ростова в Краснодар, а оттуда - в Красноармейский, Славинский и Темрюкский районы, где попала на камеры пять раз.

В пятницу, 7 октября, появилась в Каневском районе и уехала в Полтавский, исчезнув с камер.

На следующий день, 8 октября, машина находилась в посёлке Стрелка. Расстояние между двумя последними точками маршрута можно было проехать за полчаса, но машина преодолела его за шесть, уточняет Mash.

В 05:52 фура заехала на мост, а в 06:05 взорвалась. С позавчера Махир не выходил на связь с родными.

Ранее в Сети появилось короткое интервью с владельцем фуры — Самиром Юсубовым. Он заявил, что не был за рулем автотранспорта, вместо него был его дядя, однако его имя он не озвучил.

Отметим, что официальной информации пока нет.

Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту вспыхнул сильный пожар. Там загорелась цистерна с топливом. В Следственном комитете России заявили о гибели трех человек в результате взрыва на Крымском мосту.

 
Korrespondent
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