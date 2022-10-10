Путин сделал заявление о взрыве на Крымском мосту. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает взрыв на Крымском мосту "терактом", который направлен на разрушение российской инфраструктуры. Об этом он сказал в беседе с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, который докладывал о расследовании.

"Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины", - заявил Путин.



