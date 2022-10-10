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Россия
9 октября 22, 22:22
Путин сделал заявление о взрыве на Крымском мосту. ВИДЕО
Путин
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В России считают, что авторами и исполнителями удара стали "украинские спецслужбы", которым помогали граждане РФ и других стран.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает взрыв на Крымском мосту "терактом", который направлен на разрушение российской инфраструктуры. Об этом он сказал в беседе с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, который докладывал о расследовании.

"Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины", - заявил Путин.


При этом Бастрыкин добавил, что взрыв на Крымском мосту готовили "украинские спецслужбы", которым помогали граждане России и зарубежных государств.

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Напомним, утром 8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста вспыхнул сильный пожар. Часть моста обрушилась. Позже в РФ заявили, что возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава якобы спровоцировал взрыв грузового авто.

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Korrespondent
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