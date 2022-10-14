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Россия
13 октября 22, 12:07
РФ:принятие Украины в НАТО может привести к Третьей мировой
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов
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Венедиктов заявил, что членство Украины в НАТО прежде всего поддерживают страны Восточной Европы.

Вступление Украины в НАТО якобы может привести мир к Третьей мировой войне. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, пишет РБК.

"Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию к Третьей мировой войне. Всю самоубийственность этого шага понимают сами натовцы", - отметил он.

По словам Венедиктова, членство Украины в НАТО прежде всего поддерживают страны Восточной Европы, а не старые члены альянса.

"Более серьезные государства, да и сам Брюссель отнеслись к этой инициативе без восторга и сразу выдали стандартный набор контраргументов: несоответствие стандартам блока, наличие территориальных споров и т.д.", - заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ.

Как известно, Украина в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО.

Министр обороны Алексей Резников после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина де-факто уже присоединилась к Альянсу.
Korrespondent
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