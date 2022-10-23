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Россия
23 октября 22, 14:25
В Иркутске упал российский истребитель – снова на жилой дом
Иркутск
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Вспыхнул крупный пожар
В российском Иркутске разбился очередной истребитель. Российский самолет влетел в жилой дом, после чего вспыхнул пожар.

О падении военного самолета в Иркутске пишут российские СМИ.. Авиатроща произошла около 18 часов по местному времени в микрорайоне Ново-Ленино.

Самолет упал на двухэтажный жилой дом

По предварительным данным, самолет упал на частный дом. После авиакатастрофы вспыхнул масштабный пожар.

Губернатор сообщил, что выехал на место происшествия. "Все подразделения уже здесь. Информации о пострадавших пока нет", - добавил он.

Пресс-служба главного управления МЧС по Иркутской области уточняет, что во время испытательного полёта потерпел крушение самолёт Су-30. "Самолёт упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется", - говорится в сообщении.

Су-30 - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе.

В сети уже публикуют первые кадры после падения истребителя.


Напомним, вечером 17 октября в российском Ейске военный самолет Су-34 упал на многоэтажку при наборе высоты, собщалось о 15 погибших.

Источник: 24tv.ua/
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