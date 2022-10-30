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Россия
30 октября 22, 20:17
РФ заблокировала движение 218 судов с украинским зерном
зерно
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Украинская сторона по состоянию на 30 октября не получила разрешений от Совместного Координационного Центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций.

Движение 218 судов, транспортирующих зерно из Украины в рамках "зерновой сделки", оказалось фактически заблокированным из-за приостановления Россией участия в ней, заявило министерство инфраструктуры Украины.

Там пояснили, что суда не могут продолжить движение из-за того, что украинская сторона по состоянию на 30 октября не получила разрешений от Совместного Координационного Центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций.

Среди 218 судов, движение которых заблокировано, 95 уже вышли из украинских портов и ожидают инспекции, еще 101 - ожидает инспекции на вход в украинские порты, а остальные 22 - ожидают выхода из украинских портов.

"Украинская сторона не останавливала движение грузов через "зерновой коридор", даже несмотря на российские военные атаки на портовую и энергетическую инфраструктуру. Также было зафиксировано 15 случаев приближения российских БПЛА и самолетов на запрещенную дистанцию к гражданским судам, участвующим в Инициативе", - отмечают в Мининфраструктуры.

Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения", назвав терактом атаки против военных кораблей в Севастопольской бухте. 

В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

 
Korrespondent
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