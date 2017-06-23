Как установить «правильное питание» в офисах IТ-компаний

По этой причине сотрудникам, зачастую, приходиться перебивать аппетит на пятиминутных кофе-поинтах, или вовсе откладывать свой обед на вечер.

Эта проблема является одной из ключевых для компаний, где главным продуктом, является информация, а главным инструментом – ноутбук и компьютерная мышь, за которым постоянно работает сидячий человек. В особенности это IТ-компании, где загруженность рабочим процессом не дает человеку отвлекаться на мысли о любом питании, не говоря уже о полезном и правильном.

Именно поэтому IТ-гиганты мира сего, такие как Facebook, Google, Apple создают в зданиях своих офисов собственные кафе, у которых сотрудники имеют возможность совершенно бесплатно питаться.

В менее численных за количеством сотрудников, но не менее известных на нашем рынке компаниях, таких как Вконтакте или Яндекс, сотрудники имеют возможность питаться в, расположенных рядом возле офиса, ресторанчиках или кафе за специально выделенный корпоративный счет.

Но отойдем от классических примеров и попробуем найти ответ на то, как же полезно питаться сотрудникам IТ-компаний, в штате которых, в основном, от 10-15 человек, и которые не имеют собственного здания, а снимают, скажем, какой-то этаж или пару комнат в офисном помещении.

Недавние опросы, проведенные в IТ-компаниях, относительно организации питания, показали четверку лидирующих тенденций питания. На первом месте уверено располагается офисная кухня, где каждый сотрудник готовит себе сам обед или же приносит своё з дому. На другое и третье место сотрудники вынесли хождение в кафе, бары или рестораны, как для перекуса, так и комплексного питания.

Такие решения могут позволить себе не все компании по какой-либо причине. Скажем, если у вас молодая команда, и вы еще не разжились хорошим офисом, где можно было бы оборудовать нормальную кухню. Вместо этого у вас всего лишь демо-версии кухни в подсобке, что аж никак не позволяет сотрудникам пообедать как следует, и пообщаться, что немало важно для программистов, которые постоянно работают с алгоритмами и схемами. Или же ваш офис находится далеко от ближайших кафе или ресторанчиков, а рядом только шаурмешные, что ставит вас перед выбором – съесть вредное, но рядом, или бежать далеко и съесть за 2 минуты порцию в кафе, чтобы успеть сесть за рабочее место до конца обеда.

В обоих случаях не может идти и речи о полезности и правильности такого питания. К тому же, это заметно бьет по карману и не дает людям возможности отвлечься от работы и отдохнуть нужным образом.

Четвертым призером данного опроса стала доставка готовой пищи для всех сотрудников за счет фирмы или с частичной оплатой. Такой способ, хоть и не вошедший в тройку призеров, является наиболее гибким, в плане сложности и масштаба, для решения вопроса правильного и комплексного питания для офисов. Почему так?

К данному типу питания относятся сервисы доставок корпоративной еды, которые берут на себя все вопросы, относительно организации, поставки, сбережения и утилизации продуктов. Подобные сервисы могут обслуживать компании на постоянной основе и даже обеспечивать корпоративные мероприятия на много человек.

Сервисы по доставке корпоративной еды по-творчески относятся к работе, и решают все проблемы, из-за которых HR-специалисты остерегаются подобных служб доставок. Такие сервисы позволяют не просто сэкономить время на поиски сухого или вредного перекуса возле работы, а и насладиться вкусной и здоровой пищей, приготовленной из натуральных овощей и мяса.

Кроме того, такие компании размещают свои холодильники на территории офисов и загружают их свежей едой с 7:00 до 9:00, тем самым облегчая сотрудникам решение вопроса хранения продуктов. А в конце рабочего дня курьеры забирают всю оставшуюся продукцию и отдают её на благотворительность.

Так, к сервисам подобного рода, которые делают основной упор на сферу офисного кейтеринга, относиться молодая киевская компания Fred&Fresh. Компания состоит из команды молодых и инициативных людей, которые готовят блюда только из натуральных компонентов, а курьеры доставляют продукцию в офисы, где она хранится на протяжении дня в специально установленных холодильниках и вендинговых автоматах.

Кроме того, чтобы соответствовать стилю и ритму клиентов, которые занимаются IT-технологиями, компания предоставляет удобные системы безналичной оплаты.

Юрий Чайка, основатель сервиса MOBIPAY, так высказался о сервисе: «У компании всегда свежая и вкусная еда. А так же доступна удобная система безналичной оплаты по QR кодам».

Представители сервиса всегда принимают к сведению гастрономические пожелания сотрудников клиента и могут составить индивидуальное меню, создавая, таким образом, приятный и полезный обеденный перерыв для каждого.

«Данная компания хороша тем, что в холодильнике всегда есть выбор, и можно найти что-то по своему вкусу. А еще ребята умудряются даже бутерброды делать абсолютно разными, не похожими друг на друга», ‒ говорит Евгений Шевченко, основатель агентства по интернет-маркетингу UAMASTER.