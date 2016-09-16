ГПУ уже не может закрыть дело против Авакова, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро на своей странице в Facebook опубликовало разъяснение относительно уголовного производства против Арсена Авакова.





В бюро отметили, что дают разъяснение в ответ на многочисленные обращения СМИ относительно заявления генпрокурора Юрия Луценко о возможном закрытии Генеральной прокуратурой уголовного дела "против Арсена Авакова".





"2 июля 2016 Генеральная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения об упомянутом генпрокурором производства по всей вероятности противоправных действий (незаконного отчуждения земельного участка площадью 18,1465 га) со стороны должностных лиц Дергачевской районной государственной администрации Харьковской области и АО "Инвестор". Производство зарегистрировано по заявлению исполнительного директора ОО "Центр противодействия коррупции" В.Шабунина по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.





14 июля Специализированной антикоррупционной прокуратурой материалы данного производства для расследования были переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.





Подчеркиваем, что досудебное следствие по упомянутым фактам, в том числе и принятие решения о его завершении, относится к компетенции детективов бюро. Генеральная прокуратура, в соответствии с действующим законодательством, не может закрыть данное дело.





Сейчас досудебное расследование продолжается, о его результатах Национальное бюро проинформирует общественность дополнительно", - говорится в сообщении НАБУ.





13 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова по заявлению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.





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14 сентября Генеральная прокуратура заявила, что считает обвинения Центра противодействия коррупции в адрес Авакова плодом воображения.





После этого пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что информация из заявления относительно Авакова не нашла подтверждения, и производство будет закрыто.







