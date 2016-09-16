Деньги Януковича вернут уже в начале следующего года

В случае принятия закона о спецконфискациях деньги Януковича можно вернуть в бюджет за 3-4 месяца. Об этом на пресс-конференции заявил министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, речь идет о $1,5 млрд, которые связаны с коррупцией режима экс-президента бюджета Украины было выведено от $20 до 30 млрд. Эти деньги находятся на счетах в украинских и зарубежных банках. Однако в украинском законодательстве до сих пор нет механизмов для возвращения украденных средств.

"В уголовно-процессуальном кодексе есть статьи о конфискации и спецконфискации имущества. Однако мы не можем использовать этот механизм, чтобы вернуть деньги. Для этого суд должен признать Януковича, Клименко и Арбузова виновными в уголовном преступлении. Однако у нас нет возможности их допросить, поскольку они находятся за рубежом. Новый законопроект предусматривает рассмотрение дела о возврате средств в рамках гражданского процесса. Подавать в суд на взыскание этих средств сможет только генеральный прокурор, и.о. генерального прокурора и директор НАБУ", — утверждает заместитель министра юстиции Антон Янчук.

По его словам, такие законы уже приняты в 30 странах мира. Они позволяют конфисковать в пользу государства деньги, полученные незаконным путем.

"Впервые такой закон был принят в Италии в 70-х годах прошлого века для борьбы с мафией. Как правило, мафиози свое имущество регистрировали на своих приближенных — бабушек, дедушек, служанок, водителей, садовников. Тогда государство стало вызывать этих людей в суд и спрашивать, откуда у них такие дорогие квартиры, машины и счета в банке. Если они не могли документально подтвердить происхождение имущества, то его забирали в пользу государства в рамках гражданского процесса", — сказал народный депутат Антон Геращенко.





Эксперт по стратегическому планированию проекта ЕС "Поддержка реформ в сфере юстиции" Довидас Виткаускас одобрил проект закона о спецконфискациях. По его мнению, этот закон поможет вернуть украденные в Украине средства. В тоже время он отметил узкую сферу действия закона — он касается лишь денег, украденных во времена Януковича.





"Мы сознательно ограничили сферу действия этого законопроекта — он касается денег людей, которые бежали из Украины. Он не касается нынешних коррупционеров. Это было сделано для того, чтобы Верховная Рада за него проголосовала. Если парламент не поддержит этот законопроект, это сделает следующая Верховная Рада", — сказал Павел Петренко.





Напомним, 9 сентября президент Петр Порошенко во время ежегодного обращения вновь призвал народных депутатов принять закон о спецконфискации, который очень важен для укрепления сектора обороны страны. При этом он предложил парламентариям внести правки, которые бы сняли все опасения, связанные с законопроектом.





В марте 2016 года парламент шесть раз провалил попытку тогдашнего спикера парламента Владимира Гройсмана внести в повестку дня законопроекты №4057 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (об особенностях обращения в доход государства денежных средств, ценностей и доходов от них до вынесения приговора суда)" и №3196 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о неотвратимости наказания лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления)".





В апреле была создана рабочая группа для разработки проекта закона, который позволит урегулировать вопрос возвращения добытых преступным путем активов бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича. В нее вошли народные депутаты Украины, члены Кабинета министров и общественные активисты.





7 июля Верховная Рада в очередной раз не включила в повестку дня законопроект №4890 о спецконфискации.





Накануне, 14 сентября Кабмин подал в Раду доработанный проект закона о спецконфискации. По словам авторов документа, его принятие позволит пополнить бюджет на 50 млрд грн.