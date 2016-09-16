На границе задержаны торговцы человеческими органами

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, во время проведения паспортного контроля в пунктах пропуска "Кучурган" и "Маяки" пограничники задержали двух молдаван, которых, по данным базы Интерпола, разыскивали правоохранительные органы Молдовы и Германии за торговлю человеческими органами и кражу. О задержании пограничники проинформировали соответствующие органы. Граждан Молдовы передали сотрудникам Национальной полиции.

Кроме того, вчера пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина Латвии. Его разыскивали чешские правоохранители за мошенничество. Задержанного гражданина в установленном порядке передано представителям Национальной полиции в аэропорту "Борисполь".

Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Польшей найдено тело украинца.