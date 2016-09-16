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Новости
Украина
15 сентября 16, 13:58
На границе задержаны торговцы человеческими органами
погран
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Пограничники задержали двух человек.
Как сообщает пресс-служба ГПСУ, во время проведения паспортного контроля в пунктах пропуска "Кучурган" и "Маяки" пограничники задержали двух молдаван, которых, по данным базы Интерпола, разыскивали правоохранительные органы Молдовы и Германии за торговлю человеческими органами и кражу. О задержании пограничники проинформировали соответствующие органы. Граждан Молдовы передали сотрудникам Национальной полиции.
 
Кроме того, вчера пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина Латвии. Его разыскивали чешские правоохранители за мошенничество. Задержанного гражданина в установленном порядке передано представителям Национальной полиции в аэропорту "Борисполь".
 
Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Польшей найдено тело украинца.
Korrespondent
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