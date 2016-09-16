Луценко: Политических мотивов в обысках Кернеса нет

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины проводят около 120 обысков в рамках дела о хищении 654 га харьковской земли на 4 млрд грн.

Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Сегодня около 150 сотрудников ГПУ и СБУ проводят около 120 обысков на территории мест проживания подозреваемых. Все они санкционированы киевскими судами. Обыски происходят также по месту регистрации юридических лиц. Главное место обыска — Харьковский городской совет. Там сейчас работает большая группа правоохранителей", — рассказал Луценко.

По его словам, к схеме хищения земли причастны приближенные к руководству города люди, члены семей, бизнес-партнеры, политические деятели, судьи, представители правоохранительных органов города.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко исключает политическую составляющую в обысках у Геннадия Кернеса.

"Это схема о том, как элита Харькова раздерибанила более 600 га городской земли. Никаких политических мотивов я в этом. Не вижу, потому что обыски идут у людей, которые в разные периоды были в разных партиях, разного направления, или были формально беспартийными. Поэтому любые упреки в политизации исключаю, потому что это первое наше дело, потом будет дублироваться в других городах", — заявил Луценко.