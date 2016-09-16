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Новости
Украина
15 сентября 16, 23:21
ЕС признал законными санкции против Януковича от 2015 года
Янукович
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Суд отменил санкции от 2014 года (не было уголовного дела), но признал санкции от 2015 и 2016 года. Активы не разморозят
Общий суд Евросоюза признал правомочным решение ЕС о санкциях против беглого президента Виктора Януковича, его сына Александра и экс-главы АП Андрея Клюева на период с 6 марта 2015 года по 6 марта 2016 года, и, вместе с тем, неправомочным - на период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года. Соответствующее решение было принято сегодня в Люксембурге, передает УНИАН.

"Сегодняшним решением Общий суд аннулирует замораживание активов, которое налагалось на них на период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года. Однако Общий суд подтвердил замораживание денежных средств, введенное в период с 6 марта 2015 года до 6 марта 2016 года", - говорится в решении.

Евросоюз ввел санкции против беглого президента Януковича и бывших украинских высокопоставленных чиновников 6 марта 2014 года.

2 марта этого года Евросоюз продлил санкции против экс-диктатора Украины Виктора Януковича и его соратников еще на один год.

  
Источник:liga
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