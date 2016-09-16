ЕС признал законными санкции против Януковича от 2015 года

Общий суд Евросоюза признал правомочным решение ЕС о санкциях против беглого президента Виктора Януковича, его сына Александра и экс-главы АП Андрея Клюева на период с 6 марта 2015 года по 6 марта 2016 года, и, вместе с тем, неправомочным - на период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года. Соответствующее решение было принято сегодня в Люксембурге, передает УНИАН.





"Сегодняшним решением Общий суд аннулирует замораживание активов, которое налагалось на них на период с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года. Однако Общий суд подтвердил замораживание денежных средств, введенное в период с 6 марта 2015 года до 6 марта 2016 года", - говорится в решении.





Евросоюз ввел санкции против беглого президента Януковича и бывших украинских высокопоставленных чиновников 6 марта 2014 года.





2 марта этого года Евросоюз продлил санкции против экс-диктатора Украины Виктора Януковича и его соратников еще на один год.



