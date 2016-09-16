Фото: МВД показало какой будет граница с Россией к 2018 году

Министерство внутренних дел Украины у себя на сайте обнародовало инфографику о том, как планируется укрепить границу Украины с Российской Федерацией до 2018 года.

Границу собираются оборудовать инженерно-техническими фортификациями и системой мониторинга. Пограничные полосы обустроят рокадными дорогами, которые, по замыслу силовиков, уменьшат время прибытия оперативной группы к месту происшествия с одного часа до 15 минут.

Количество личного состава пограничных отрядов планируют уменьшить втрое (благодаря комплексным системам наблюдения).

На эти цели с 2015 до 2018 года планируется выделение 4,0195 млрд грн. Отмечается, что в 2015 году из этой суммы было выделено лишь 10% (вместо запланированных 25%), в 2016 – 5% (вместо 30%).





Ранее пограничники рассказали о провале проекта "Стена".

