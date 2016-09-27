Обнародованы фото убийцы патрульного в Днепре (ВИДЕО)

Министерство внутренних дел Украины обнародовало фотографии с места убийства патрульного полицейского в Днепре утром в воскресенье, 25 сентября. Фотографии опубликованы в официальном Twitter-представительстве ведомства.





Имя подозреваемого – Грачев Александр Андреевич, находившийся в розыске за совершение других тяжких преступлений. Об этом сообщил нардеп, член коллегии в МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.





"Подозреваемый... скрылся с места преступления на Сitroen с-ELYSEE номерной знак -AE7053AA, серого цвета. Если Вам что-нибудь известно о месте пребывания убийцы, его связях и контактах, просьба немедленно сообщать по телефону 102", – написал Геращенко.





Он также посоветовал Грачеву немедленно явиться в ближайшее отделение полиции и сдаться добровольно.

"Если ты будешь скрываться и пытаться отстреливаться, то, в соответствии с законом о Национальной полиции, ты можешь быть сам застрелен месте. А так еще имеешь шанс получить пожизненное", – добавил Герашенко.