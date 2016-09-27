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Новости
Украина
25 сентября 16, 17:29
Обнародованы фото убийцы патрульного в Днепре (ВИДЕО)
Убийца
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Мужчину призывают добровольно сдаться.
Мужчины призывают добровольно сдаться.

Министерство внутренних дел Украины обнародовало фотографии с места убийства патрульного полицейского в Днепре утром в воскресенье, 25 сентября. Фотографии опубликованы в официальном Twitter-представительстве ведомства.


Имя подозреваемого – Грачев Александр Андреевич, находившийся в розыске за совершение других тяжких преступлений. Об этом сообщил нардеп, член коллегии в МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.


"Подозреваемый... скрылся с места преступления на Сitroen с-ELYSEE номерной знак -AE7053AA, серого цвета. Если Вам что-нибудь известно о месте пребывания убийцы, его связях и контактах, просьба немедленно сообщать по телефону 102", – написал Геращенко.


Он также посоветовал Грачеву немедленно явиться в ближайшее отделение полиции и сдаться добровольно.

"Если ты будешь скрываться и пытаться отстреливаться, то, в соответствии с законом о Национальной полиции, ты можешь быть сам застрелен месте. А так еще имеешь шанс получить пожизненное", – добавил Герашенко.
Korrespondent
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