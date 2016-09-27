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Новости
Украина
25 сентября 16, 19:22
В полиции назвали мотив убийцы патрульных в Днепре
Александр Пугачев
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Правоохранители рассказали подробности смертельной перестрелки.

Подозреваемый в убийстве двух патрульных в Днепре не хотел, чтобы правоохранители увидели в полицейской базе, что он находится в розыске. 

Об этом сообщил начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис в эфире 5 канала.

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Патрульный сел в автомобиль для оформления постановления о нарушении правил дорожного движения, вбил в планшет его данные, чтобы проверить по базе, рассказывает Богонис.

"Он (нападавший - ред.) увидел, что патрульный это делает, подошел к нему, наставил на него пистолет и попросил отдать документы и отложить табельное оружие патрульного полицейского. Патрульный отказался отложить табельное оружие - и преступник его убил и завладел его табельным оружием. Также он открыл огонь по напарнику, по девушке", - рассказали в полиции подробности перестрелки.

В воскресенье нарушитель ПДД застрелил патрульного и ранил его коллегу, которая позже скончалась на операционном столе.

Глава Нацполиции Хатия Деканоидзе сообщила, что патрульных расстрелял ранее судимый экс-боец батальона Торнадо Александр Пугачев.

Она также отметила, что убийство патрульных в Днепре - это первая в Украине потеря полицейских во время исполнения служебных обязанностей.
Korrespondent
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