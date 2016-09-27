Плотницкий нашел символику Украины в учебниках ЛНР (ВИДЕО)

Глава ЛНР Игорь Плотницкий приказал убрать символику Украины из школьных учебников по украинскому языку, сообщает канал TVgolosnaroda в Youtube.

Такое распоряжение он отдал "министру образования" ЛНР на так называемом открытом аппаратном совещании 23 сентября дал распоряжение "министру образования".

"Мы не против, чтобы дети, кто хочет, изучали украинский язык. Но я считаю, что нужно пересмотреть..., чтобы атрибутика Украины не давлела над самим языком и качеством образования. Язык оставить, а политику - убрать", - заявил Плотницкий.

Как отмечает канал, после совещания "министр" распорядилась разослать по учебным заведениям ЛНР приказ, в котором обязала директоров школ "заставить первоклассников самостоятельно вырвать из своих учебников странички с символикой и текстом государственного гимна Украины".