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Новости
Украина
25 сентября 16, 23:15
Плотницкий нашел символику Украины в учебниках ЛНР (ВИДЕО)
Учебник
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Глава "республики" приказал убрать украинскую атрибутику из школьных книг.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий приказал убрать символику Украины из школьных учебников по украинскому языку, сообщает канал TVgolosnaroda в Youtube.

Такое распоряжение он отдал "министру образования" ЛНР на так называемом открытом аппаратном совещании 23 сентября дал распоряжение "министру образования".

"Мы не против, чтобы дети, кто хочет, изучали украинский язык. Но я считаю, что нужно пересмотреть..., чтобы атрибутика Украины не давлела над самим языком и качеством образования. Язык оставить, а политику - убрать", - заявил Плотницкий.

Как отмечает канал, после совещания "министр" распорядилась разослать по учебным заведениям ЛНР приказ, в котором обязала директоров школ "заставить первоклассников самостоятельно вырвать из своих учебников странички с символикой и текстом государственного гимна Украины".
Korrespondent
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