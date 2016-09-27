Геращенко хочет создать большой музей в Бабьем Яру

Об этом Геращенко сказала в рамках своего выступления на парламентских слушаниях. Она подчеркнула, что урочище Бабий Яр на данный момент - это братская могила, некрополь, место-символ Холокоста, обесценивания жизни, коллективной вины, а также межнационального примирения.

Она также отметила, что Бабий Яр - "символ трагедии еврейского народа, случившейся на украинской земле". И мы разделяем боль братского еврейского народа, понесшего страшные потери в ходе немецкой оккупации Украины - добавила вице-спикер парламента.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в связи с мероприятиями к годовщине расстрелов в Бабьем Яру ограничили движение транспорта.