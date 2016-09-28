Следователи докажут причастность РФ к крушению МН17

Там будет сказано, что Boeing был сбит с подконтрольной пророссийским боевикам территории на Востоке Украины выстрелом из системы "Бук". После чего система была переправлена в Россию.

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах. Издательство напоминает, что в среду, 28 сентября, совместная следственная группа во главе с Нидерландами при сотрудничестве с коллегами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины должна представить свои выводы. Источник сообщил, что комиссия имеет точные данные местоположения із Google, которые подтвердят, что "Бук" находился на подконтрольной боевикам территории недалеко от Снежного.

Накануне система была переправлена в Украину из России и теперь следственная группа работала над сценарием, что "Бук" был незаконно переправлен на территорию Украины с базы 53-й российской ракетной противовоздушной бригады в городе Курске в июле 2014 года, а позже зафиксирован его отъезд из Донецка в восточном направлении. Источник также сообщил, что российский "Бук" прибыл в Снежное во второй половине дня 17 июля и был вывезен в поле к югу от населенного пункта.

Следователи предполагают, что малайзийский пассажирский лайнер был сбит по ошибке, поскольку его перепутали с украинским военным транспортным самолетом, а на следующее утро "Бук" был нелегально переправлен обратно в Россию. Дипломатический источник также отметил, что свои выводы комиссия основывает на спутниковых данных США и свидетельствах передвижения "Бука" по территории, захваченной пророссийскими боевиками.

В то же время нидерландский дипломат-эксперт Роберт ван де Роер отметил, что обнародование этих материалом может вызвать скандал, поскольку комиссии известны имена около 20 российских солдат из 53-й бригады в Курске, которые находятся под подозрением, однако "парня, который нажал на кнопку" и запустил ракету пока установить не удалось.

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Он также подчеркнул, что не уверен в том, что президент Путин будет сотрудничать с трибуналом и выдаст виновных, назвал подход нидерландского правительства в этом деле "бюрократическим" и выразил опасения, что никто за эту трагедию наказан не будет.

Напомним, премьер-министр Малайзии Наджиб Разак подтвердил намерения привлечь виновных в падении самолета рейса MH17 к ответственности.