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Новости
Украина
29 сентября 16, 14:17
Украинцы ради субсидий подают на развод
развод
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Также для оформления помощи из квартир выписывают родственников.
Также для оформления помощи из квартир выписывают родственников.

Ради субсидий украинцы подают на развод и выписывают родственников из квартир. Об этом сообщают Вести со ссылкой на семьи. 

"Мы с мужем фиктивно развелись. Он прописался у мамы в Киеве, но все равно живем вместе, - рассказала одна из жительниц. - Я оформила субсидию, и за газ теперь плачу 2 тысячи грн". По словам женщины, без субсидии плата за газ составляет около 7 тысяч гривен.

Также на развод подал бывший предприниматель, который уходит в АТО, сообщил адвокат Иван Либерман. Он развелся формально, чтобы жена могла оформить субсидию, отметил защитник. При этом мужчина прописался дома у сестры для начисления ей льгот как родственнице участника АТО.

Также ради субсидий выписывают своих родственников, отмечает издание. В частности, киевлянка Александра Оленникова выписала из трехкомнатной квартиры сына и дочь, которые живут отдельно.

При этом в киевской мэрии напомнили о новом постановлени Кабмина. Оно регулирует расчет субсидий для семей со студентами. "Это дополнительная мотивация учиться хорошо, не быть двоечником, поступать на бюджет и получать стипендию", - сообщил замдиректора департамента соцполитики КГГА Максим Бученко.

Как сообщал Корреспондент.net, украинцам не дают субсидии из-за турпутевок. Об этом писали СМИ.
Korrespondent
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