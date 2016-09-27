Опасные субсидии: что ждет тех, кто оформил помощь

О том, как наиболее безопасно отказаться от непосильных платежей, мы поговорим в данной статье, пишет zvistka24.in.ua.





В качестве панацеи от непосильного бремени коммунальных тарифов правительство настойчиво предлагает оформить субсидии. Но всегда ли это стоит делать? Последствия оформления субсидий могут оказаться малоприятными.





Каждый проситель субсидии оказывается под плотным “колпаком” социальных служб. Согласно пункту 13 Положению о порядке предоставления субсидий, после того, как органы соцзащиты получают обращение гражданина за субсидией, они запрашивают информацию:





– от жилищно-коммунальных служб – о составе лиц, проживающих в доме или квартире;





– от налоговиков – о доходах всех членов семьи;





– от ГАИ – о наличии автотранспорта;





- от БТИ и регистрационной службы – о наличии недвижимости.





Если проситель субсидии проживает на съемной квартире, необходимо предоставить копию договора аренды. На практике такие договора оформляются редко.





А органы Минфина, согласно пункту 3 Порядка верификации и мониторинга достоверности информации, могут еще собирать информацию об открытых банковских счетах (текущих, кредитных, депозитных и т.п.), операциях и остатках средств на них. Причем эти сведения подаются в отношении каждого члена семьи или домохозяйства. При таком сборе государство получает персональные данные граждан и сведения, содержащие банковскую тайну. Причем делается это без ведома граждан.





Еще одна неприятность, которая ждет получателей субсидий – обследование материально-бытовых условий домохозяйств. Такие обследования проводят местные исполкомы, рай- и горгосадминистрации, либо созданные ими специальные комиссии. Случаев, когда могут проводиться такие проверки, много: покупка имущества и оплата ряда услуг на сумму более 50 тыс. гривен, если кто-то из прописанных на жилплощади не проживает на ней и др.





Такое обследование материально-бытовых условий – малоприятная процедура: совершенно чужие люди ходят по квартире или по дому, переписывают имущество, допытываются о доходах и расходах.





При таких проверках нередко вымогают взятки. Угрожают при этом отказом от предоставления субсидии, а если субсидия уже назначена – взысканием уже полученных сумм.





У получателей субсидий есть еще одна утомительная повинность – сообщать социальным службам о каждом случае изменения состава жильцов, их социального статуса, перечня, условий предоставления и исполнителей жилищно-коммунальных услуг, покупке товаров или оплате ряда услуг на сумму более 50 тыс. гривен.





Если это не сделано, то полученные субсидии подлежат возврату, в том числе в судебном порядке. Также субсидию придется вернуть, если для получения субсидии была подана недостоверная информация о доходах или имуществе. Это предусмотренопунктом 20 Положения о порядке предоставления субсидий:





Такая неприятность может грозить всем получателям жилищных субсидий. Ведь при заполнении документов на субсидию очень просто допустить оплошность, не указав какие-то суммы доходов, расходов или имущество. О чем-то можно забыть, можно просто не знать о делах проживающих вместе родственников. Если об этой ошибке узнают органы соцзащиты, то придется “доказывать, что не верблюд” – что ошибка допущена не умышленно.





При этом надо учесть, что субсидии не выдаются на руки получателям. Их суммы из бюджета перечисляются прямиком поставщик жилищно-коммунальных услуг.





То есть, с потребителя могут взыскивать деньги, полученные им только “на бумаге”. Реальные деньги получают непосредственно поставщики жилищно-коммунальных услуг. Это коммунальные либо частные предприятия, нередко принадлежащие олигархам – как украинским, так и иностранным.





В итоге деньги от субсидий из бюджета получит, например, предприятие Ахметова “Киевэнерго”, а простой киевлянин, неправильно заполнивший документы на субсидию, должен будет эти деньги отдать государству из своего кармана.





Реструктуризация





Еще один способ смягчения коммунального бремени – реструктуризация долга на основании соответствующего Закона. Имеющийся у потребителя долг при этому будет погашается ежемесячными равномерными платежами. Для этого потребитель и поставщик жилищно-коммунальных услуг подписывают договор о реструктуризации с графиком погашения.





Положительная сторона такого решения – выплату накопившегося долга можно растянуть на срок до пяти лет. А после подписания договора о реструктуризации можно оформить субсидию.





На период погашения реструктуризированной задолженности общая сумма платежей (и текущих, и реструктурированных) не должна превышать 25% доходов. А для пенсионеров и других лиц, которые получают любые виды социальной помощи, этот порог еще меньше – 20 %.





Недостаток – нельзя воспользоваться сроком исковой давности 3 года. При этом потребитель признает всю накопившуюся у него сумму задолженности, даже если она возникла больше 3 лет назад.





Поэтому потребителю следует посчитать, имеет ли реструктуризация для него экономический смысл. Ведь заранее не известно, назначат ли субсидию в достаточном размере. И соглашаться на выплату “древних” долгов, которые уже невозможно взыскать в судебном порядке, ради такой призрачной перспективы не всегда целесообразно.





Угрозы “отключить” – насколько они реальны?





Взыскание задолженности за коммуналку – сложный и длительный процесс. Поставщик не может сделать это самостоятельно – только через суд. В этой связи поставщики часто злоупотребляют отключением потребителей от сетей, либо угрожают такими отключениями. Потребитель не может нормально жить без электричества, газа или воды, поэтому под угрозой их отключения он вынужден платить.





Как правило, такие отключения абсолютно незаконны. Не выполняется даже самое простое условие для отключения – поставщик должен прислать потребителю письменное предупреждение.





К сожалению, только немногие потребители обжалуют как факты отключений, так и соответствующие угрозы. Но обжаловать такие незаконные действия поставщиков можно и нужно.



