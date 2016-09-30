В Крыму пляжи тонут в мусоре - Фото

Местные власти не могут никак утвердить территориальную схему по обращению с отходами. Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на слова глава Росприроднадзора Артема Сидорова, на полуострове отсутствует региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами и это влечет на собой невыполнение обязательств по обеспечению санитарной очистки территорий, возложенных на региональные органы власти.

Сидоров также отметил, что за разработку территориальной схемы в Крыму отвечает местное "министерство жилищно-коммунального хозяйства".

В тоже время в августе новый "министр" ЖКХ Крыма обвинил в загрязнении полуострова местных жителей и пригрозил им штрафами. По словам так называемого "министра жилищно-коммунального хозяйства" подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергея Карпова, основная причина загрязнения полуострова это несознательность крымчан.

Люди должны прийти и сознаться, по-честному. В итоге так или иначе карательные меры будут приняты ко всем, - заявил он, добавив, что он заставить заплатить всех и ко всем будут применены штрафы.





Напомним, как сообщалось, в четверг, 29 сентября, Верховный суд РФ окончательно признал законным запрет деятельности Меджлиса крымских татар на территории России как "экстремистской организации". Таким образом, была отклонена апелляционная жалоба представителей Меджлиса.