Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.12
USD
25.92
RUB
0.41
EUR
28.89
USD
25.87
RUB
0.41
EUR
29.29
USD
26.09
RUB
0.42
Новости
Украина
4 октября 16, 17:00
Украина завершила свою часть проекта Арка на ЧАЭС
ЧАЭС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Заканчивать проект будут западные специалисты.
Заканчивать проект будут западные специалисты.

Предприятие Укрэнергомонтаж завершило строительство ограждающего контура на Чернобыльской АЭС, сообщает корпорация Укрбуд, в которую входит компания.

"Эта работа, выполненная украинскими строителями, была необходима для того, чтобы станция выдержала надвижку нового современного укрытия – так называемой Арки", - говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, строители укрепили все стены и перекрытия ЧАЭС, а также возвели с двух сторон машинного зала две новые железобетонные стены высотой 37 и протяженностью 50 метров.

"Сегодня нашими специалистами закончен один из самых сложных этапов работ по возведению железобетонных конструкций стен, на которые впоследствии будут закреплены закладные детали, выполняющие функции анкеров Нового безопасного конфаймента. Дальше дело уже за западными специалистами. Но именно украинцы выполнили самые тяжелые работы, аналога которым в мировом опыте не существует", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Укрэнергомонтаж Михаила Бородавко.

Окончательно завершить проект строительства конфайнмента планируют до конца ноября 2016 года. Еще через год новое укрытие будет введено в эксплуатацию, после чего внутри начнется демонтаж нестабильных конструкций и извлечение топливосодержащих масс.
Korrespondent
Ещё по теме:
Чернобыль: Почему на возрождение уйдет три тысячи лет?
Россия погрязает в соцпротестах
Как Путин использует Трампа в своих целях
ЦРУ расследует тайные российские операции по влиянию на США
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Пьяный глава Черниговского облсовета попал ДТП
noimageКак проходит подготовка к сезону отопления
noimageМедслужба ВСУ уже почти обеспечена спецтехникой
noimageНынешняя осень и зима в Украине будут теплыми
noimageВ Харьковской области в авто найдено тело депутата - Видео
Лента новостей
Загрузка...