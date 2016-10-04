Украина завершила свою часть проекта Арка на ЧАЭС

Предприятие Укрэнергомонтаж завершило строительство ограждающего контура на Чернобыльской АЭС, сообщает корпорация Укрбуд, в которую входит компания.

"Эта работа, выполненная украинскими строителями, была необходима для того, чтобы станция выдержала надвижку нового современного укрытия – так называемой Арки", - говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, строители укрепили все стены и перекрытия ЧАЭС, а также возвели с двух сторон машинного зала две новые железобетонные стены высотой 37 и протяженностью 50 метров.

"Сегодня нашими специалистами закончен один из самых сложных этапов работ по возведению железобетонных конструкций стен, на которые впоследствии будут закреплены закладные детали, выполняющие функции анкеров Нового безопасного конфаймента. Дальше дело уже за западными специалистами. Но именно украинцы выполнили самые тяжелые работы, аналога которым в мировом опыте не существует", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Укрэнергомонтаж Михаила Бородавко.

Окончательно завершить проект строительства конфайнмента планируют до конца ноября 2016 года. Еще через год новое укрытие будет введено в эксплуатацию, после чего внутри начнется демонтаж нестабильных конструкций и извлечение топливосодержащих масс.