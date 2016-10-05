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Новости
Украина
5 октября 16, 17:13
Драма с отменой моратория на продажу сельхозземель
земля
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В рамках обновленного меморандума с МВФ Украина обязуется запустить рынок земли. Но вот как это сделать — никто не знает.

"Перефразируя Уинстона Черчилля, можно сказать, что украинский рынок земли подобен раю — все туда стремятся, но никто не хочет попасть в него прямо завтра", — именно так год назад охарактеризовал ситуацию в земельной сфере исполнительный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Александр Жемойда. Год прошел, но воз, как говорится, и ныне там. Все, начиная от мелкого фермера и заканчивая профильным министром, говорят о важности снятия МВФ, который прописал открытие земельного рынка как одно из требований в обновленном меморандуме межу Украиной и фондом.

Глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден заявил, что существующий мораторий делает невозможным полноценное развитие сельскохозяйственного сектора и использование земли в качестве залога для получения кредитов. "Поэтому для Украины важно двигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент новое законодательство, которое разрешит продажу земли", — сказал представитель МВФ.

О чем речь?

Мораторий на продажу земли был введен в Украине в 2001 году. Предполагалось, что он будет действовать до принятия нового Земельного кодекса. Но чуда не произошло, депутаты ВР неоднократно принимали решение о продлении моратория. Нынешний запрет действует до 1 января 2017 года.

Согласно подсчетам аналитиков "CASE Украина" (проект "Ціна держави"), под действие моратория попадет порядка 96% всех сельхозземель в Украине. В стране насчитывается около 6,9 млн пайщиков.

Мораторий разрешает собственнику пая сдавать его в аренду или передавать по наследству. Запрещена официальная продажа земельного участка либо передача пая в залог.

Официально в аренде у крупных агрохолдингов находится лишь 28% сельхоз угодий. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в 2015 году земельный арендную плату владельцам можно в некоторой степени объяснить сравнительно слабой переговорной позицией владельцев земли, поскольку собственность на землю очень раздроблена и многие владельцы не имеют возможности самим ее обрабатывать. Еще одна причина низких арендных ставок связана с высокими расходами на составление арендных контрактов и со слабой защитой прав пользователей земли", — говорится в отчете.

По мнению аналитиков проекта, передача земли более эффективным пользователям повысит производительность хозяйств и повысит экономическую отдачу земли, поскольку неэффективные владельцы и пользователи земли покинут сектор. Чтобы реализовать эти возможности, стране нужно запустить работу рынка купли-продажи земли с/х назначения и улучшить доступ агропроизводителей к капиталу.

Наиболее вероятным вариантом развития событий кажется все же сохранение моратория, поскольку в Украине нет политической силы, которая взяла бы на себя риски и запустила процесс.

"Никакого снятия моратория не будет. Никто не заинтересован в приобретении земли. Но все заинтересованы в равных и прозрачных условиях ее аренды, что важно при планировании деятельности бизнеса", — резюмирует Николай Верницкий, директор компании "ПроАгро".

Аренда сельхозземель

Delo
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