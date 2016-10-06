МИД Украины вызвал консула РФ по делу Сущенко

Министерство иностранных дел Украины вызвало консула России в Украине в связи с препятстованием допуска украинских дипломатов к задержанному в РФ журналисту Укринформа Роману Сущенко. Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает Интерфакс-Украина.

"Вчера мы направили очередную ноту МИД России с требованием предоставить доступ консулов к Роману Сущенко: никакой реакции нет ни на обращения посольства к следственному управлению ФСБ, ни на ноты в адрес МИД России, - пожаловалась Беца. - Поэтому сегодня мы вызываем консула РФ в Украине с требованием дать объяснения, почему сейчас по всем нормам не предоставили доступ к нашему гражданину".

Беца отметила, что ураинской стороны нужно понимать все обстоятельства задержания, а также, в каких условиях содержится Сущенко, и какая еще нужна помощь.

Напомним, на днях в Москве задержали украинского журналиста Романа Сущенко. В ФСБ утверждают, что Сущенко – полковник украинской разведки, в Украине это отрицают.

Сам Роман Сущенко также не признает вину.