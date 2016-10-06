Порошенко гордится процессом декоммунизации

Президент Украины Петр Порошенко доволен результатами масштабной декоммунизации в стране. Об этом он заявил на встречие со студентами-историками в Киевском национальном университете им. Шевченко по случаю 150-летия со дня рождения Михаила Грушевского в четверг, 6 октября.

По словам президента, он очень гордится этим, поскольку после многих десятилетий, "восстановлена справедливость в отношении тех, кто посвятил свою жизнь борьбе за независимость и соборность украинского государства".





Порошенко считает, что политика исторической памяти должна быть очень мудрой и взвешенной, а те, кто ее внедряют, должны брать в расчет императив сохранения национального единства, а вне пределов Украины не допускать, чтобы нынешние и будущие отношения с нашими партнерами становились заложниками прошлого.





Как сообщал Корреспондент.net, в Киеве собрали подписи против проспекта Бандеры.



