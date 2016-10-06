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Новости
Украина
6 октября 16, 14:18
В Закарпатье создана рабочая группа по созданию СЭЗ
Закарпатье облсовет
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Депутаты хотят готовить документ для возвращения статуса свободной экономической зоны региону.
Депутаты хотят готовить документ для возвращения статуса свободной экономической зоны региону.

Депутаты Закарпатского областного совета на втором пленарном заседании четвертой сессии большинством голосов приняли решение о создании рабочей группы по подготовке внесения изменений в Закон Украины "О специальной экономической зоне Закарпатье".

Депутаты также утвердили персональный состав группы, в которую вошли два народных депутата Украины, а также 12 депутатов областного совета. Контроль за выполнением данного решения возложен на председателя областного совета Михаила Ривиса.

"В свое время из всех СЭЗов именно Закарпатская доказала свою эффективность больше всего. По другим были проблемы, было отмывание денег, это все знают", - приводит комментарий депутата Закарпатского областного совета Степана Деркача издание Голос.

Напомним, в начале лета появилось предложение создать СЕЗ на Львовщине. Также обсуждали вопросы спецстатусов Днепропетровской и Запорожской областей.

В конце лета Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос о предоставлении Запорожской области особого статуса, заявил, что такой вариант исключен. "Никакой федерализации и статусов не будет. Изменения в Конституцию этого не позволяют", – сказал он.
Korrespondent
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