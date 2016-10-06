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Новости
Украина
6 октября 16, 17:18
Рада приняла закон об образовании: Подробности
школа
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Верховная Рада в первом чтении приняла закон "Об образовании" (№3491-д).
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект "Об образовании", работа над которым длилась более трех лет.

"Проект закона, который разрабатывался совместно с ведущими экспертами и пережил не одну попытку выхолостить из него прогрессивные нормы, наконец одобрен парламентом. Впереди еще доработки в комитете, второе чтение и принятие в целом", — написала на своей странице в Facebook министр образования и науки Лилия Гриневич.

По ее словам, нынешний вариант закона — компромиссный. "Закон не идеален, но чрезвычайно важно, что Украина сделала важный шаг от образовательной системы воспитания винтиков для устаревшего механизма к образовательной системе, в которой государство стремится дать своим возможность раскрыть свои возможности благодаря образованию", — продолжает министр.

Гриневич перечислила плюсы нового закона:

впервые уравниваются в правах все формы получения образования
впервые прописано образование для взрослых
впервые предоставляются реальные основы для автономии учебных заведений и педагогической свободы педагогов.
впервые закон создает механизм реального контроля качества образования.
Что собственно предполагает новый закон?

Полное среднее образование будет длиться 12 лет и состоять из начального образования длительностью 4 года, базового среднего образования длительностью 5 лет, которое получается в гимназии, и профильного среднего образования длительностью 3 года, которое получается в лицее либо заведениях профессионального образования. Обучение в школе дети могут начинать в 6 или 7 лет.

В то же время результаты обучения учеников после завершения каждого из уровней образования оцениваются путем государственной итоговой аттестации, которая может осуществляться в виде внешнего независимого тестирования и для учеников младшей школы осуществляется только с целью мониторинга.

Профильное среднее образование (старшие классы) может быть двух направлений — общеобразовательным и профессиональным. Общеобразовательное предусматривает углубленное изучение некоторых предметов с учетом потребностей и способностей ученика. Профессиональное образование предусматривает большую ориентированность учащегося на потребности рынка труда с учетом его способностей.

Обучение по программам 12-летней школы для начального образования начинается 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования — 1 сентября 2022 года и для профильного среднего образования — 1 сентября 2018 года.

Предлагается установить минимальную зарплату учителя на уровне 3-х минимальных (на данный момент — 4 тыс. 350 грн).

Законопроект предусматривает также введение должности омбудсмена для обеспечения надлежащих условий реализации права на образование. Образовательный омбудсмен назначается на должность Кабинетом министров сроком на 5 лет без права повторного переизбрания.

Образовательный омбудсмен имеет право рассматривать жалобы, поданные учениками и студентами, их родителями, законными представителями, а также педагогами и научными работниками. Он может обращаться в органы государственной власти и правоохранительные органы по выявленным фактам нарушения права человека на образование и нарушения законодательства в сфере образования.

Законопроект предусматривает возможность организации государственно-частного партнерства в сфере образования на основании договоров и может предусматривать совместное финансирование учреждений образования.

Кроме того, предусмотрена добровольная сертификация педагогов, которая проводится с целью оценки их способности проводить педагогическую деятельность в соответствии с профессиональными стандартами. По результатам сертификации педагогическому работнику выдается соответствующий сертификат на 5 лет. Те, кто прошли сертификацию, будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада на срок действия сертификата.

Законопроект также предлагает обеспечить ежегодные ассигнования из госбюджета, местных бюджетов и источников, не запрещенных законом, в размере 7% ВВП.

Более детально о законопроекте можно узнать на сайте Минобразования.
Delo
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