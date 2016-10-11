Бывший офицер вез в Россию флешку с секретными документами

СБУ совместно с пограничниками на границе с Россией задержали 35-летнего экс-офицера ВСУ, который пытался вывезти флешку с информацией, составляющей государственную тайну в сфере обороны. Как сообщают в ведомстве, бывшего военнослужащего задержали в международном автомобильном пункте пропуска "Бачевск" (Сумская область).

В ходе проверки правоохранители выяснили, что на флэш-накопитель были сохранены электронные копии документов о деятельности одной из воинских частей, оборонительные планы и списки участников АТО.

По информации СБУ, 35-летний одессит до 2014 года проходил службу в Крыму, его военная специальность – командир разведки спецподразделения. После оккупации полуострова офицер выехал на материковую часть Украины, где продолжил службу. В августе 2016 года военного уволили из армии и лишили воинского звания за нарушение воинской дисциплины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.