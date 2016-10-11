Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.82
USD
25.83
RUB
0.41
EUR
28.70
USD
25.83
RUB
0.41
EUR
29.13
USD
26.07
RUB
0.42
Новости
Украина
11 октября 16, 11:53
Бывший офицер вез в Россию флешку с секретными документами
флешка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На границе задержали бывшего военного с флешкой.
СБУ совместно с пограничниками на границе с Россией задержали 35-летнего экс-офицера ВСУ, который пытался вывезти флешку с информацией, составляющей государственную тайну в сфере обороны. Как сообщают в ведомстве, бывшего военнослужащего задержали в международном автомобильном пункте пропуска "Бачевск" (Сумская область).
 
В ходе проверки правоохранители выяснили, что на флэш-накопитель были сохранены электронные копии документов о деятельности одной из воинских частей, оборонительные планы и списки участников АТО.
 
По информации СБУ, 35-летний одессит до 2014 года проходил службу в Крыму, его военная специальность – командир разведки спецподразделения. После оккупации полуострова офицер выехал на материковую часть Украины, где продолжил службу. В августе 2016 года военного уволили из армии и лишили воинского звания за нарушение воинской дисциплины.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
 
Korrespondent
Ещё по теме:
СБУ задержала российского шпиона в Ровно (ФОТО, ВИДЕО)
ИГИЛ обучает детей стрельбе с 6 лет, чтобы в 12 они погибли
Возвращение РФ в ПАСЕ может вызвать кризис
Асад погубил более 300 тысяч жизней в Сирии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
30 октября Украина перейдет на зимнее время в последний раз
noimageТимошенко отчаянно стремится к власти
noimageВ Киеве хотят переименовать проспект Бандеры
noimageВ Василькове рухнула школа - Фото и Видео
noimageНАБУ подтвердило махинации с проектом "Стена"
Лента новостей
Загрузка...