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Украина
21 ноября 16, 13:57
Порошенко об отказе от военного положения
Порошенко
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По словам президента, он думал о стране, а не о себе.
По словам президента, он думал о стране, а не о себе.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня достоинства и свободы в понедельник, 21 ноября, заявил, что не уступил давлению и не пошел на введение военного положения "в условиях внешней агрессии".

"Такой шаг существенно усилил бы полномочия президента как верховного главнокомандующего. Но я думал не о себе, а о стране. И о необходимости сохранить и укрепить то, что является признаком европейской культуры, систему сдержек и противовесов, политической конкуренции, права и свободы украинских граждан, прежде всего свободу слова", – сказал Порошенко.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что власти России "замочили в сортире" демократию в собственной стране.
Korrespondent
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