Порошенко об отказе от военного положения

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня достоинства и свободы в понедельник, 21 ноября, заявил, что не уступил давлению и не пошел на введение военного положения "в условиях внешней агрессии".

"Такой шаг существенно усилил бы полномочия президента как верховного главнокомандующего. Но я думал не о себе, а о стране. И о необходимости сохранить и укрепить то, что является признаком европейской культуры, систему сдержек и противовесов, политической конкуренции, права и свободы украинских граждан, прежде всего свободу слова", – сказал Порошенко.





Ранее президент Петр Порошенко заявил, что власти России "замочили в сортире" демократию в собственной стране.



