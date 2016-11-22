Ярош: Порошенко думает над созданием "резервной" армии

Президент Украины Петр Порошенко не исключает идею создания "добровольческой" или "резервной" армии, и обмен мнениями по поводу отводящего законопроекта происходит.

Об этом заявил народный депутат Украины Дмитрий Ярош.

"Веду переговоры с президентом. Он сказал, что подумает на счет законопроекта. Там есть вопросы по финансированию, больше тактические. Но в принципе, я вижу, что уже есть определенное желание что-то делать", — заявил Ярош, отвечая на вопрос о ситуации вокруг идеи создания "добровольческой украинской армии".

По словам Яроша, награждение государственными наградами добровольцев-участников АТО, состоявшееся сегодня в День Достоинства и Свободы, также свидетельство продвижения в этом направлении. "Президент уже слушает, мы уже обмениваемся мнениями", — прибавил он.

Нардеп отметил, что "добровольческая" или "резервная" армия (окончательно название еще не определено) должна быть "государственной структурой по типу эстонского "Кайстелийта" или польской территориальной обороны, возможно, по финской или швейцарской модели, но с украинскими реалиями".

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени участника антитеррористической операции народного депутата Украины Дмитрия Яроша и ряд других участников АТО.

Соответствующий указ №517/2016 от 21 ноября 2016 года обнародован в понедельник на официальном сайте президента Украины.

В частности, согласно документу, "за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" Порошенко постановил наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени участников АТО: Дмитрия Яроша, Владислава Литвина, Виктора Кичу и Андрея Гергерта.

Кроме того, согласно указу, президент Украины наградил орденом "За мужество" III степени участников АТО Владимира Васяновича, Андрея Нагорного, Сергея Торбина, а также сержантов Владимира Лашко и Станислава Парталу.